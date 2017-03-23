Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить законопроект о штрафах за парковку автомобилей с нечитаемыми номерами, передает РИА Новости.

Первый зампред комитета Вячеслав Лысаков рассказал, что депутаты не нашли правовых оснований для принятия законопроекта, так как сейчас правила дорожного движения обязывают водителя обеспечивать читаемость номера только на движущемся транспортном средстве.

«Отвечать за автомобиль, который остался на стоянке, водитель не может. Надо просто стоять, не отходя оттуда круглосуточно. Мало ли кто изменит номер, снимет, завесит?» – добавил депутат.

Напомним, законопроект, предлагающий ввести штраф до пяти тысяч рублей за нераспознаваемые номера, в Госдуму внес сенатор Алексей Кондратьев. Он указывал, что некоторые водители снимают или закрывают номера, чтобы избежать штрафов за неправильную парковку.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нахождение на общих стоянках автомобилей с нечитаемыми номерами «не позволяет проводить идентификацию транспортного средства и реализовывать предупредительно-профилактические меры в сфере антитеррористической защищенности объектов и территорий общего пользования».

Юлия Минеева