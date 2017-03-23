«Новая» получила ответ из администрации Самарской области на запрос, который мы посылали в связи с публикацией о губернаторе Николае Меркушкине. Напомним, в материале «Меркушкин клан» мы писали о бизнес-интересах семьи и друзей губернатора, а также о привилегированном положении компаний, аффилированных с ними, на рынке Самарской области.

Мы попросили Николая Меркушкина подтвердить или опровергнуть связь его сыновей с мордовскими компаниями: ООО «Инвест-Альянс», кондитерской фабрикой «Ламзурь, сыроваренным «Сармич», консервным заводом «Саранский», компанией «Маслопродукт» и птицефабрикой «Атемарской», — и то, почему в самарских магазинах значительно увеличилось количество продукции из Республики Мордовия, в частности, производства этих самых компаний.

Мы просили губернатора сообщить, знал ли он о возможной аффилированности крупнейших строительных подрядчиков Самарской области ООО «С.И.Т.И.» и ООО «СК «Евроальянс» с бывшим министром строительства области Алексеем Гришиным, который ушел со своего поста в декабре 2016 года. Напомним, фирмы с уставным капиталом по 10 тысяч рублей получали миллиардные госконтракты на строительство крупнейших проектов Самарской области: областного перинатального центра, технопарка в Тольятти, дороги в аэропорт Курумоч, инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу и другие.

И, наконец, мы просили прокомментировать информацию, которую самарский блогер Дмитрий Бегун сообщил на допросе в 2015 году: Бегун говорил, что по заказам Меркушкина публиковал компрометирующие данные на оппонентов губернатора.

Ответ от пресс-службы губернатора короткий: «Вопросы, указанные в Вашем обращении, не находятся в компетенции Правительства Самарской области». Публикуем наш запрос и ответ.