Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

При этом он отказался дать подробный комментарий по поводу произошедшего.

«Это не наша тема, что нам комментировать», — сказал Песков.

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова застрелили в Киеве возле входа в отель «Премьер-палас» в четверг. Охранник успел ранить нападавшего. Убийца находится в киевской больнице.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Вороненкова. Он был объявлен в международный розыск.

Напомним, Вороненков покинул Россию после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы.