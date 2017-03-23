Окончательно прекращено дело в отношении красноярского НКО «Агентство общественных инициатив», которое реализует проекты по улучшению жизни граждан. В четверг Красноярский краевой суд признал, что на организацию нельзя накладывать штраф за то, что она отказалась добровольно войти в реестр «иностранных агентов». Об этом «Новой газете» сообщил руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев.

«Судебные акты по этому делу вносят новый подход к делам по защите НКО-“иностранных агентов”. До этого суды практически всегда шли на поводу у Минюста, который стремился добиться наложить штрафы на организацию в течение года с момента составления акта проверки. Мы же доказали, что такой подход лишен всяких оснований. Это позволило нам добиться прекращения преследования “Агентства общественных инициатив”», — рассказал Оленичев.

По его словам, преследование НКО продолжалось в течение девяти месяцев. В феврале 2016 года управление ФСБ России по Красноярскому краю направило в региональное управление Минюста обращение с предложением проверить данную НКО. Силовики усмотрели в ее деятельности признаки некоммерческой организации, выполняющей функции «иноагента».

Уже в апреле 2016 года управление Минюста провело проверку деятельности НКО за период с 2013 года. В результате был сделан вывод о том, что организация получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.

Поводом для проверки организации послужил факт включения в реестр «иноагентов» партнера НКО. Речь идет о Сибирском центре поддержки общественных инициатив. Его включили в указанный реестр весной 2015 года за то, что центр получал иностранное финансирование. Это послужило основанием для признания финансирования Агентства иностранным. Сразу после включения центра в указанный реестр Агентство вернуло остаток средств по проекту, однако это не повлияло на решение Минюста внести НКО в реестр «иноагентов».

Как отметил Оленичев, политической деятельностью управление Минюста признало факт реализации проектов по улучшению качества жизни граждан, включению их в решение проблем местного сообщества, а также участие руководителя НКО в работе круглых столов по вопросам организации работы общественных и экспертных советов.

В августе 2016 года Советский районный суд Красноярска наложил на НКО штраф в размере 250 тыс. руб. за то, что организация добровольно не подала заявление о включении в реестр «иноагентов». Юристы направили жалобу на это решение, и спустя три месяца Красноярский краевой суд ее поддержал. Постановление суда первой инстанции было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение.

В течение следующих трех месяцев (с ноября 2016 года по январь 2017 года) Советский районный суд Красноярска вновь рассматривал дело НКО. В итоге он поддержал доводы юристов и прекратил дело. В постановлении суда отмечалось, что управление Минюста неверно рассчитало срок давности привлечения к административной ответственности (срок, в течение которого суд вправе наложить штраф). Управление Минюста попыталось оспорить постановление суда, однако в итоге суд встал на сторону НКО.