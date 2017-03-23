Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве «актом терроризма со стороны России». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

По словам Порошенко, в убийстве виден «явный почерк российских спецслужб, который ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах».

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Вакуленко, ключевой версией убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются «действия Российской Федерации».

«Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине», — сказал Вакуленко.

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