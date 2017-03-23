Суд в Невьянске Свердловской области признал виновными начальника исправительной колонии строгого режима №46 Игоря Чикина в гибели осужденного в июле 2015 года, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Суд также приговорил бывшего замначальника колонии Алексея Николаева и экс-начальника отдела безопасности колонии Евгения Панова к 13 годам лишения свободы, а бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности Дмитрия Усова к 7,5 годам колонии.

«Всех фигурантов дела признали виновными по части четвертой статьи 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), части третей статьи 286 (превышение должностных полномочий). Кроме того, Чикина осудили по части третей статьи 160 (присвоение или растрата)», — рассказали в суде.

Летом 2015 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника колонии № 46 Игоря Чикина по части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Тогда же Следственный комитет задержал Чикина и трех его подчиненных.

Напомним, 5 июля 2015 года более 400 заключенных исправительной колонии объявили голодовку после смерти осужденного 1989 года рождения. Они требовали расследовать его гибель, а также отстранить от должности начальника колонии и его заместителей. При этом, пресс-служба ФСИН сразу же опровергла информацию о его убийстве.