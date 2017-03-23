Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова являются абсурдными.

«Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными», — приводит его слова Интерфакс.

Он отметил, что случившееся говорит о том, что украинская сторона не смогла обеспечить безопасность Вороненкова.

«Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены», — добавил Песков.

Ранее Песков отказался комментировать убийство Вороненкова, заявив, что «это не наша тема». Вместе с тем он сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова застрелили в Киеве возле входа в отель «Премьер-палас» днем в четверг, 23 марта. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. В настоящий момент они находятся в больнице.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Экс-депутат покинул Россию и получил гражданство Украины.