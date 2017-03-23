Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Валерия Козлова исполняющим обязанности президента Российской академии наук.

«Подписанным распоряжением Владимир Фортов освобожден от должности президента Российской академии наук 23 марта 2017 года по его просьбе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее источники ТАСС в РАН сообщали, что действующий президент Владимир Фортов находится на обследовании в больнице.

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года. При этом собрание попросило продлить полномочия Фортова, которые истекают 27 марта, несмотря на протест действующего президента.

Дополняется