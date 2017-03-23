В Казани оштрафовали еще одну вкладчицу погоревшего банка
Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Вахитовский районный суд Казани признал виновным в административном правонарушении еще одного участника «похода к кабмину», совершенного вкладчиками погоревшего Татфондбанка 4 марта. Активистка Александра Юманова оштрафована на 10 тысяч рублей.
Юмановой вменялось в вину, что она пыталась ворваться в здание республиканского правительства и создавала препятствие для входа тем, кто направлялся туда по делам.
Защита Юмановой пыталась обратить внимание суда на то, что протокол о правонарушении был составлен лишь через семь дней, а до того у полиции, наблюдавшей за попытками пострадавших вкладчиков вручить правительству Татарстана петицию, претензий ни к кому из активистов не было.
Постановление по делу Александры Юмановой, матери двух малолетних детей, в точности повторило вердикт, вынесенный тем же судом 13 марта в отношении другого гражданского активиста Марселя Шамсутдинова, также оштрафованного на 10 тысяч рублей за те же действия.
Напомним, утром 4 марта пострадавшие вкладчики потребовали у правительства республики опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий двух татарстанских банков и возвратить средства клиентам. В противном случае пообещали добиваться отставки президента Татарстана.
С этим ультиматумом группа активистов проследовала по тротуару к зданию кабинета министров. После словесной перепалки с охраной и выхода к вкладчикам одного из помощников премьер-министра Ильдара Халикова удалось договориться, что в здание пропустят четверых. Беседа с премьер-министром была мирной, и после вручения ему петиции парламентеры вышли из кабмина и рассказали ожидающим их людям, как прошла встреча.