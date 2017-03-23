Погибшего в СИЗО №5 («Водник») топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова перевели в другую камеру из-за его спора с другим заключенным «из-за матраца, из-за спального места». Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает ТАСС.

По ее словам, с новыми «сокамерниками» у погибшего сложились «абсолютно нормальные отношения».

Ранее члены ОНК, посетившие СИЗО, сообщили, что за месяц до гибеди Евдокимова перевели в камеру без видеокамер.

Напомним, бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова обнаружили мертвым в камере СИЗО №5 около 4 часов утра субботы, 18 марта. На теле погибшего в области грудной клетки были ножевые ранения. Позднее стало известно, что перед смертью Евдокимов пытался оказать сопротивление.

Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина подтвердила, что Евдокимов умер насильственной смертью. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным«Коммерсантаю, версию о заказном убийстве Евдокимова будут прорабатывать особо тщательно.

Кроме этого, столичная прокуратура потребовала от начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергея Мороза наказать виновных в смерти экс-директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. Ведомство требует привлечь должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности.