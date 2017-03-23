Правозащитники «Команды 29» рассказали о двух женщинах, осужденных по статье о государственной измене, которые отправили знакомым в Грузию смс о военной технике в Сочи во время российско-грузинского конфликта в 2008 году.

Речь идет об Анник Кесян, в 2015 году ее приговорили к восьми годам лишения свободы за переписку с грузинским приятелем Мамукой Лукава, с которым она познакомилась на границе между Абхазией и Грузией. В апреле 2008 года в переписке Мамука спросил Анник, едут ли в Сочи танки, в ответ женщина написала смс «Да, едут».

В сентябре 2013, спустя шесть лет после переписки, Кесян вызвали в ФСБ, во время допросов она признала свою вину. Отбывать наказание женщину отправили в колонию в Мордовии, говорится в сообщении «Команды 29».

Кесян и её дочь Виолетта ничего не знали о том, что их грузинский знакомый работал в разведке. Единственное доказательство его принадлежности к спецслужбам — справка, выданная органами госбезопасности Абхазии, уточняют правозащитники.

Еще одна женщина, осужденная за смс, о которой узнала «Команда 29», — Марина Джанджгава. 1 ноября 2013 года ее приговорили к 12 годам колонии по статье о государственной измене.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо ОАО «РЖД». Ее семья переехала из Абхазии в Адлер из-за войны. Джанджгава вела переписку с Гочей Чхетия, с которым она познакомилась после поездки в Грузию. ФСБ подозревало мужчину в связях с грузинскими спецслужбами. В переписке Марина ответила на вопрос Чхетии о перемещениях военного эшелона. В 2012 году ее арестовали и обвинили в передаче сведений агенту грузинской разведки.

15 марта адвокат Оксаны Севастиди Иван Павлов сообщил, что делом Анник Кесян займется правозащитная организация «Команда 29», которой он руководит.

Ранее правозащитники «Команды 29» сообщили еще об одной осужденной по статье о государственной измене из-за SMS женщине—Инге Тутисани. Ее осудили в июне 2014 года, она отбывала наказание в женской колонии в Вологде.

По информации юристов «Команды 29», всего в России с 2010 года до середины 2016 года по 275 (государственная измена) и 276 (шпионаж) статьям осудили 87 человек, 13 из них – в первом полугодии 2016 года.

Андрей Дубровский