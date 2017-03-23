В России приостановлена деятельность организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Ранее Минюст подал в Верховный суд иск о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, его ликвидации и запрете деятельности. Рассмотрение назначено на 5 апреля.

Вера Юрченко