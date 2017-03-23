В розыск объявлен второй участник убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы задержать второго человека, который принимал участие в организации этого убийства», — сказал он.

Геращенко отметил, что вся информация по расследованию убийства Вороненкова является секретной из-за опасений, что на второго участника убийства могут совершить покушение.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова застрелили в Киеве возле входа в отель «Премьер-палас» днем в четверг, 23 марта. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. В настоящий момент охранник находится в больнице. Убийца скончался.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Экс-депутат покинул Россию и получил гражданство Украины.

Вера Юрченко