В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Об этом сообщает госСМИ со ссылкой на Комитет государственной безопасности.

«КГБ возбуждено уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках. Задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем — всего 26 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе 29 обысков были изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, а также пособия по ведению боевых действий в городе.

По версии КГБ, изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании пары десятков человек, которые готовили «провокацию с оружием».

«Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились на случай, выбирали момент. Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием», — рассказал Лукашенко.

Он поблагодарил белорусов, проживающих в странах Евросоюза, за предупреждение о готовящейся провокации.

Вера Юрченко