У убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на источник.

«При погибшем найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией», — сказал он.

Ранее стало известно, что в розыск объявлен второй участник убийства Вороненкова.

Экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова застрелили в Киеве возле входа в отель «Премьер-палас» днем в четверг, 23 марта. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. В настоящий момент охранник находится в больнице. Убийца скончался.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве. Экс-депутат покинул Россию и получил гражданство Украины.

Вера Юрченко