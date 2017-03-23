Новая газета

Суд удовлетворил жалобу отца убитых в Дагестане пастухов на бездействие следователя

Общество

Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент

В Махачкале суд удовлетворил жалобу Муртузаали Гасангусенова о бездействии следователя в возбуждении дела об убийстве его сыновей.

Решение суда было принято без участия СМИ и общественности. 

Судья постановил признать незаконным бездействие руководителя Управления Следственного комитета по Дагестану и обязал устранить допущенные нарушения закона.

Ранее «Новая газета» сообщала об убийстве силовиками братьев-пастухов 19-летнего Гасангусейна и 17-летнего Наби Гасангусейновых. Следственный комитет, утверждая, что погибшие якобы были преступниками, отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства.

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