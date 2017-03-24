Новая газета

РБК обнаружил медиахолдинг в недрах «фабрики троллей»

Политика

РБК обнаружил крупнейший медиахолдинг в недрах «фабрики троллей», вероятным инвестором которого являются структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным РБК, медиахолдинг вырос всего за два года и включает 16 порталов с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Работа холдинга, в котором трудятся примерно 200–250 сотрудников, ежегодно обходится, по словам одного из его руководителей Алексея Никифорова, в 180 млн руб. с учетом аренды, по словам источника издания — до 270 млн руб. При источник, близкий к руководству холдинга сообщил, что прибыли он не приносит. 

Самым крупным проектом внутри этого холдинга является, по утверждению РБК, Федеральное агентство новостей (ФАН). Издание ссылается на статистику LiveInternet, из которой следует, что в феврале 2017 года его посещаемость составила 11 млн человек. Это выше показателей за этот же период «Ведомостей» и «Коммерсанта», отмечает РБК.

При этом общая посещаемость всех сайтов медиагруппы превышает 36 млн человек в месяц. Для сравнения: аудитория «РИА Новости» составляет около 28 млн человек, «Комсомольской правды» — примерно 33 млн человек. Издание также ссылается на данные LiveInternet.

РБК сообщает, что ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме №55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. По этому адресу размещается так называемая «фабрика троллей». Эта структура, как сообщала ранее «Новая», производит сообщения в блогах и соцсетях в поддержку действующей власти. В 2015 году, по данным РБК, медиахолдинг переехал в бизнес-центре «Ильич», который находится в нескольких километрах от Савушкина, 55. 

«О причинах переезда сотрудникам сайтов тогда никто не говорил, но все понимали, что соседство с «фабрикой троллей» работало в минус», — приводит РБК слова бывшего редактора ФАН. 

Вместе с тем директор агентства Евгений Зубарев беседе с РБК отверг его связь с «фабрикой троллей». Соседство с ней в первый год работы агентства он пояснил удобством и низкой стоимостью аренды помещения.

Издание также выяснило, что менее чем через полгода после переезда — в конце 2015-го — на Савушкина разместились новые СМИ. Причем три из них — «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ» — в феврале 2017-го получили свидетельства Роскомнадзора. Их учредителем является ООО «Новинфо». Его единственный собственник Юрий Краснов подтвердил РБК, что редакции работают на Савушкина, 55. Совокупная аудитория пяти порталов, созданных в конце 2015-го, в феврале достигла 9 млн человек.​​

Напомним. ранее «Новая газета» сообщала о том, что к финансированию «фабрики троллей» имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина. Собеседник РБК из окружения бизнесмена подтвердил эту информацию. 

Теги:
сми, блог, интернет, тролли, пригожин

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