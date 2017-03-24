РБК обнаружил крупнейший медиахолдинг в недрах «фабрики троллей», вероятным инвестором которого являются структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

По данным РБК, медиахолдинг вырос всего за два года и включает 16 порталов с аудиторией более 36 млн человек в месяц. Работа холдинга, в котором трудятся примерно 200–250 сотрудников, ежегодно обходится, по словам одного из его руководителей Алексея Никифорова, в 180 млн руб. с учетом аренды, по словам источника издания — до 270 млн руб. При источник, близкий к руководству холдинга сообщил, что прибыли он не приносит.

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Самым крупным проектом внутри этого холдинга является, по утверждению РБК, Федеральное агентство новостей (ФАН). Издание ссылается на статистику LiveInternet, из которой следует, что в феврале 2017 года его посещаемость составила 11 млн человек. Это выше показателей за этот же период «Ведомостей» и «Коммерсанта», отмечает РБК.

При этом общая посещаемость всех сайтов медиагруппы превышает 36 млн человек в месяц. Для сравнения: аудитория «РИА Новости» составляет около 28 млн человек, «Комсомольской правды» — примерно 33 млн человек. Издание также ссылается на данные LiveInternet.

РБК сообщает, что ФАН и еще несколько СМИ холдинга появились в 2014 году и изначально работали в доме №55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге. По этому адресу размещается так называемая «фабрика троллей». Эта структура, как сообщала ранее «Новая», производит сообщения в блогах и соцсетях в поддержку действующей власти. В 2015 году, по данным РБК, медиахолдинг переехал в бизнес-центре «Ильич», который находится в нескольких километрах от Савушкина, 55.

«О причинах переезда сотрудникам сайтов тогда никто не говорил, но все понимали, что соседство с «фабрикой троллей» работало в минус», — приводит РБК слова бывшего редактора ФАН.

Вместе с тем директор агентства Евгений Зубарев беседе с РБК отверг его связь с «фабрикой троллей». Соседство с ней в первый год работы агентства он пояснил удобством и низкой стоимостью аренды помещения.

Издание также выяснило, что менее чем через полгода после переезда — в конце 2015-го — на Савушкина разместились новые СМИ. Причем три из них — «Инфореактор», «ПолитЭксперт», «Ньюинформ» — в феврале 2017-го получили свидетельства Роскомнадзора. Их учредителем является ООО «Новинфо». Его единственный собственник Юрий Краснов подтвердил РБК, что редакции работают на Савушкина, 55. Совокупная аудитория пяти порталов, созданных в конце 2015-го, в феврале достигла 9 млн человек.​​

Напомним. ранее «Новая газета» сообщала о том, что к финансированию «фабрики троллей» имеют отношение структуры известного ресторатора Евгения Пригожина. Собеседник РБК из окружения бизнесмена подтвердил эту информацию.