Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что все пять заявок на проведение публичных мероприятий 26 марта в центре города не были согласованы в соответствии с требованием федерального законодательства о собраниях и митингах.

«Во-первых, организаторы решили провести одновременно несколько мероприятий на далеко отдаленных друг от друга территориях города. Такими действиями они поставили под сомнение свою способность правильно обеспечить порядок мероприятий и безопасность как их участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей»,— цитирует его Интерфакс.

Он отметил, что организаторы не смогут одновременно находиться на всех площадках 26 марта и, следовательно, выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению порядка.

Вторая причина отказа столичных властей — отсутствие площадок для размещения заявленного количества участников в 10–15 тысяч человек. По словам Черникова, организаторам предложили на выбор две площадки — гайд-парк в Сокольниках и улицу Перерву в Марьино, но от обоих вариантов они отказались.

«В связи с отказом провести митинг в рекомендованных районах организаторам вынесено прокурорское предостережение о нарушении закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Полагаем, что незаконные действия организаторов могут создать неудобство и москвичам, и гостям столицы, нарушат их планы выходного дня», — заключил глава департамента.

Напомним, днем 22 марта в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники полиции. Они зачитали предупреждение от прокуратуры о необходимости не нарушать закон в связи с несогласованным митингом.

Тогда же юрист фонда Иван Жданов рассказал «Новой», что организаторов не устраивают оба предложенных мэрией варианта, поскольку «место должно отвечать целям публичного мероприятия».

«Поскольку наша цель — расследование коррупции высших должностных лиц, нашим требованиям будет отвечать только центр Москвы, где и находятся органы власти», — сказал он.

Навальный подал заявку на проведения митинга против корупции в Москве после того, как основанный им Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о якобы «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. В нем говорилось, что у однокурсников Медведева якобы есть поместья и яхты, которыми, предположительно, пользуется премьер-министр.