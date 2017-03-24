Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон обвинил действующего президента страны Франсуа Олланда в слежке за своими политическими оппонентами, в частности, в прослушке их телефонов. В связи с этим он потребовал начать уголовное расследование против Олланда. С соответствующим заявлением политик выступил в эфире телеканала France 2.

Фийон сослался данные из книги «Добро пожаловать на площадь Бове. Полиция: постыдные тайны пятилетки». Она должна появиться на прилавках магазинов во Франции в ближайшие дни. Это журналистское расследование, которое провели сотрудники газеты Le Canard Enchaine — того же издания, которое ранее выступило со скандальными разоблачениями в отношении самого Фийона. Ссылаясь на материалы из этой книги, Фийон заявил, что президент учредил в правительстве специальный отдел, который занимался прослушкой телефонов его политических оппонентов.

«Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале, создании “теневого кабинета”. Никогда еще в истории Пятой республики глава государства не заходил так далеко», — заявил кандидат в президенты Франции.

В свою очередь Франсуа Олланд заявил, что осуждает Фийона за слова о заговоре против него и других политических деятелей Франции. «Президент решительно осуждает лживые обвинения Фийона», — следует из сообщения администрации французского лидера, которое приводит Reuters.

Кроме этого, Фийон не подтвердил данные о получении денег за организацию встречи ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным. Выступая в эфире телеканала France 2, он заявил, что сообщения СМИ — «постыдная ложь». При этом Фийон подтвердил, что действительно оказывал консалтинговые услуги компании Future Pipe Industries, фигурировавшей в публикациях СМИ.

Ранее французский еженедельник Le Canard Enchaine сообщил, что Фийон получил 50 тыс. евро за организацию встреч Махзуми с Путиным и с гендиректором Total Патриком Пуянне. По данным издания, встречи прошли на Петербургском международном экономическом форуме 2015 года. Якобы принадлежащая Фийону консалтинговая компания 2F Conseil подписала контракт с компанией ливанского бизнесмена Future Pipe Industries за выполнение роли посредника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ «похожими на фальшивку».

​В настоящее время в отношении Франсуа Фийона французская прокуратура проводит расследование. По данным следствия, он, будучи депутатом французского парламента, фиктивно устроил супругу своим помощником. По этому делу ему предъявили официальные обвинения в присвоении государственных средств. Фийон отказался снимать свою кандидатуру с выборов в связи со скандалом, заявив, что продолжит участие в предвыборной гонке.