Новая газета

СМИ сообщили о нападении на подразделение Росгвардии в Чечне

Политика

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской напали на воинскую часть Росгвардии. В результате убиты шесть боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в нападении принимали участие восемь боевиков, шесть из них убили, двоим удалось скрыться. Потери Росгвардии уточняются.

Бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. «На территории войсковой части введен режим боевой готовности “полная”», — добавил источник.

Дополняется

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera