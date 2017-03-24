В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской напали на воинскую часть Росгвардии. В результате убиты шесть боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в нападении принимали участие восемь боевиков, шесть из них убили, двоим удалось скрыться. Потери Росгвардии уточняются.

Бой в районе КПП части произошел между 02:00 и 03:00. «На территории войсковой части введен режим боевой готовности “полная”», — добавил источник.

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