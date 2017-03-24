Государственный департамент США поручил американским посольствам и консульствам по всему миру разработать критерии для более тщательной проверки граждан перед выдачей виз. Об этом сообщает агентство Associated Press, в распоряжении которого поступила копия документа.

В частности, у лиц, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России), будут проверять аккаунты в социальных сетях. Мера также касается тех лиц, которые бывали на территориях, захваченных ИГ.

Более тщательная проверка также обязывает сотрудника посольства или консульства задать запрашивающему визу гражданину ряд вопросов о его прошлом.

Поручение было разослано дипведомствам 17 марта для того, чтобы дополнить решение президента США Дональда Трампа об ужесточении процедуры въезда в страну.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал новый указ о мигрантах. В списке оказалось шесть мусульманских стран (в прежней версии был также Ирак), гражданам которых приостанавливается въезд в США.

Суд в американском штате Гавайи заблокировал мартовский указ Трампа. До этого федеральный суд точно также заблокировал первый указ президента о мигрантах, который он подписал 27 января. Администрация Белого дома попыталась оспорить запрет в апелляционном суде, однако получила отказ.