Стоимость проезда по федеральным трассам для грузовиков массой больше 12 тонн с 15 апреля вырастет до 1,91 рубля за километр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

«Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля (а не 3,06 рубля, как планировалось ранее)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение принято на встрече Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, состоявшейся 23 марта 2017 года.

Документ будет опубликован позже.

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