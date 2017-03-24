Новая газета

ИГ создало несколько русскоязычных редакций для выпуска пропаганды

Политика

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) создала несколько русскоязычных редакций, которые распространяют через интернет фильмы и электронные журналы для выпуска пропаганды. Об этом говорится в докладе Роскомнадзора, на который ссылается газета «Известия».

Сообщается, что за время работы с экстремистским контентом Роскомнадзор заблокировал более 23 тыс. страниц, пропагандирующих ИГ. Почти треть всего экстремистского контента найдено в соцсети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube. 

Наиболее активно ИГ продвигает в сети видеоролики, сообщает газета. Известно о пяти таких сюжетах. В одном из них авторы критикуют современную систему финансов — как навязанную всему миру Америкой. В фильме также демонстрируются военные победы и убийства, совершенные террористами. 

Печатная продукцию распространяется через сеть в электронном виде в формате PDF. По словам неназванных собеседников газеты, правоохранительным органам России известно о семи журналах экстремистской направленности, выходящих на русском языке.

Теги:
пропаганда, игил, исламское государство, роскомнадзор

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