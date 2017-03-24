Всех людей, совершивших нападение на одну из частей Росгвардии в Чечне, убили. В ходе нападения погибли шестеро военнослужащих Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК). Ранее сообщалось, что убили шестерых нападавших, а двоим удалось скрыться.

Среди военнослужащих Росгвардии также есть раненые, их количество пока не уточняется.

У нападавших нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двух из них — муляжи поясов смертников.

В настоящее время активная фаза операции по уничтожению бандитов завершена. На месте происшествия работают взрывотехники ФСБ России, идут оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, проводится опознание членов банды.

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