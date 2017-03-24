Бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева признали виновным в превышении должностных полномочий и покушении на растрату и приговорили к четырем годам условно, сообщает «Алтапресс».

Суд установил, что в течение нескольких лет (с 2009 по 2015 годы) Савинцев незаконно выделил в аренду себе и своим сыновьям несколько земельных участков общей стоимостью более 60 млн руб.

Один из эпизодов был исключен из дела в приговоре. Кроме этого, суд снизил размер причиненного администрации ущерба. СУ СКР по Алтайскому краю ранее оценил имущественный ущерб в размере более 17 млн руб. За Савинцевым признали право на реабилитацию и получение компенсации по этим основаниям.

Вместе с тем к приговору присовокупили приговор по делу УК «Доверие», по которому осудили сына бывшего мэра Максима Савинцева. Суд посчитал, что Савинцев знал о деятельности сына, который реализовывал свои мошеннические действие через компанию «Технология», фигурирующую в деле экс-мэра.

Ранее сына Савинцева приговорили к шести годам колонии за мошенничество. После рассмотрения апелляции наказание снизили до пяти лет.

В своем последнем слове Игорь Савинцев заявил, что уголовное дело против него — результат неудачной попытки надавить через преследование сына Максима.