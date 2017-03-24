Россельхознадзор запретил ввоз в Россию некоторых видов сыров из Белоруссии из-за несоответствия требованиям Таможенного союза. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в феврале Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской области по результатам лабораторного мониторинга выявили партии сыров с нарушениями.

Производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации, говорится в сообщении. В связи с этим запрещен ввоз в Россию сыров «Раубичский» и «Тильзитер» комбината в Рогачеве, «Белорусское золото» и «Альпийский» завода в Ошмянах, «Гройцер» из Браслава.



С 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Республики Беларусь.

Работа Россельхознадзора ранее вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе своей пресс-конференции он поручил возбудить дело против главы ведомства Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал Лукашенко.

После этого министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора.

«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России», — заявили в ведомстве.

Вера Юрченко