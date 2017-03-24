Советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил имя убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, им оказался уроженец Севастополя – Павел Паршов.

«Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины, Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроженцем города Севастополь», —написал Геращенко на своей странице в фейсбук.

Ранее СМИ опубликовали фотографию предполагаемого убийцы Вороненкова, им оказался 28-летний Павел Паршов.

Источники украинского издания «Обозреватель» сообщили, что Паршов находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Издание также ссылается на сайт МВД, где Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по указанным статьям.

Ранее источник РБК сообщил, что у убийцы экс-депутата нашли удостоверение бойца Нацгвардии Украины.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко. Он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийца стрелял из пистолета ТТ. В перестрелке его ранил охранник Вороненкова, сам он тоже получил ранения. Позднее нападавший скончался в больнице.

Вера Юрченко