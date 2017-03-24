Фракция КПРФ объявила о начале «процедуры парламентского расследования» в отношении Медведева
Вера Юрченкокорреспондент
Депутаты Госдумы от партии КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный заявили о начале парламентского расследования по информации об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Это инициатива фракции. У нас есть основания провести проверку тех фактов, которые опубликованы в блогосфере. Законодательство позволяет депутатам создать комиссию с достаточно широкими полномочиями и провести свое расследование. Комиссия сможет запрашивать информацию у регистрирующих органов, Минюста», — рассказал «Новой газете» Алексей Куринный.
Он отметил, что данная инициатива будет вынесена на рассмотрение Госдумы приблизительно через две недели, на данный момент идет подготовка документов.
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Куринный выразил надежду на то, что остальные парламентарии поддержат начало расследования.
«Сейчас это выгодно всем партия, включая «Единую Россию», так речь идет о ее лидере, о восстановлении доброго имени», — добавил депутат.
Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.