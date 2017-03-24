Депутаты Госдумы от партии КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный заявили о начале парламентского расследования по информации об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Это инициатива фракции. У нас есть основания провести проверку тех фактов, которые опубликованы в блогосфере. Законодательство позволяет депутатам создать комиссию с достаточно широкими полномочиями и провести свое расследование. Комиссия сможет запрашивать информацию у регистрирующих органов, Минюста», — рассказал «Новой газете» Алексей Куринный.

Он отметил, что данная инициатива будет вынесена на рассмотрение Госдумы приблизительно через две недели, на данный момент идет подготовка документов.

Куринный выразил надежду на то, что остальные парламентарии поддержат начало расследования.

«Сейчас это выгодно всем партия, включая «Единую Россию», так речь идет о ее лидере, о восстановлении доброго имени», — добавил депутат.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.