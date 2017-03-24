Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца Вороненкова — гражданин Украины, уроженец Севастополя Павел Паршев был завербован российскими спецслужбами. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«В России, где он (Павел Паршев) пребывал перед заброской в Украину, он прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной ещё во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооружённых сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат. После чего ждал получения команды действовать из Москвы…Вчера он ее получил, а сегодня исполнил, унеся с собой в могилу Дениса Вороненкова», — написал Геращенко на своей странице в фейсбуке.

По словам Геращенко, за свою жизнь Паршев ни разу официально не выезжал за пределы Украины, однако в феврале 2015 года он пересёк границу, пройдя пешком через один из КПП на границе с Беларусью.

«Поскольку не известно пока ещё, сколько таких Павлов Паршовых засланы к нам за последние годы в украинские спецслужбы, полицию, Национальную Гвардию, Вооружённые силы, другие органы власти. И сколько ещё бед они могут принести нашей многострадальной Украине, начиная от терактов против известных журналистов и политиков, вплоть до диверсий на транспорте и военных объектах», — резюмирует Геращенко.

Ранее СМИ опубликовали фотографию предполагаемого убийцы Вороненкова, им оказался 28-летний Павел Паршов.

Источники украинского издания «Обозреватель» сообщили, что Паршов находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Издание также ссылается на сайт МВД, где Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по указанным статьям.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко. Он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийца стрелял из пистолета ТТ. В перестрелке его ранил охранник Вороненкова, сам он тоже получил ранения. Позднее нападавший скончался в больнице.

Андрей Дубровский