Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу. Об этом сообщает «Би-би-си».

88-летний Мубарак покинул военный госпиталь Маади в пригороде Каира и направился домой.

В марте апелляционный суд Египта вынес окончательный оправдательный приговор в отношении экс-президента страны Хосни Мубарака по обвинению в его причастности к убийству демонстрантов во время беспорядков в 2011 году.

25 января 2011 года стало началом массовых беспорядков в Египте, которые привели к отставке президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 года. После акций протеста в стране были объявлены демократические выборы, в ходе которых к власти пришел Мухаммед Мурси из движения «Братья-мусульмане».