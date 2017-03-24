В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело по факту пожара в штабе Алексея Навального на Вознесенском проспекте, сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, возгорание двери в петербургском штабе Навального в полиции признали поджогом.

Дознаватели Адмиралтейского района посчитали мотивом поджога хулиганство и квалифицировали деяние по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом), уточняет «Фонтанка».

Напомним, в ночь на 23 марта в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли дверь в штаб Алексея Навального. В тот же день сторонники политика написали заявление в полицию.

В минувший понедельник Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле.

Ранее в Томске руководителю местного предвыборного штаба оппозиционера Алене Хлестуновой и ее заместителю Ксении Фадеевой залили монтажной пеной двери квартир, облили краской, проткнули колеса и запенили выхлопные трубы машин.

Напомним, первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля.

Андрей Дубровский