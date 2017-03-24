Али Феруз

В связи с интересом коллег к развитию ситуации вокруг Худоберди Нурматова, публикующегося в «Новой газете» под псевдонимом Али Феруз, сообщаем.

В пятницу, 17 марта, Нурматов был официально выписан из Первой инфекционной больницы на амбулаторное лечение. Представители клиники объяснили это решение переполненностью отделения, а также возможностью продолжения лечения на дому.

На следующий день Нурматов обратился в частную клинику и сейчас продолжает лечение согласно предписанию врачей.

В понедельник адвокат Михаил Кушпель, представляющий интересы корреспондента «Новой газеты», уведомил ОВД «Пресня» о том, что готов обеспечить связь со своим доверителем, а также гарантирует его явку для любых законных действий правоохранительных и судебных органов.

Тем временем «Новая газета» получила ответ Главного управления по вопросам миграции МВД России об отмене отказа в предоставлении Худоберди Нурматову временного убежища. До момента повторного рассмотрения его ходатайства его пребывание в России является абсолютно законным.

Ответ МВД «Новой газете»

Напомним, корреспондент «Новой газеты» Али Феруз был задержан на выходе из дома 16 марта.

Его доставили в ОВД «Пресня», где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня Феруз был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.