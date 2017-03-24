Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными утверждения МВД Украины о том, что убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова был агентом российских спецслужб. Об этом сообщает Интерфакс.

«Это абсолютно абсурдные обвинения. Надеемся, что они не означают отказа от проведения серьезного следствия, от выполнения серьезных следственных действий», — сказал он.

В пятницу советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что убийца Вороненкова Павел Паршев был завербован российскими спецслужбами и «перед заброской в Украину, прошёл курс специального обучения в школе для диверсантов».

Ранее СМИ опубликовали фотографию предполагаемого убийцы Вороненкова, им оказался 28-летний Павел Паршов.

Источники украинского издания «Обозреватель» сообщили, что Паршов находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем). Издание также ссылается на сайт МВД, где Паршов указан как разыскиваемый и обвиняемый по указанным статьям.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко. Он направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Убийца стрелял из пистолета ТТ. В перестрелке его ранил охранник Вороненкова, сам он тоже получил ранения. Позднее нападавший скончался в больнице.

Вера Юрченко