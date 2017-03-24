Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал призывы выйти на шествие «против коррупции» 26 марта, которое организует основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что ряд лиц призывают к тому, чтобы выходить на улицы. Это незаконно. Это незаконные призывы, и это фактически не что иное, как провокация. Мы отмечаем заблаговременную работу, которую проводят московские власти и московские органы охраны правопорядка, которые заблаговременно информируют граждан относительно того, что какие-либо акции, о которых упоминалось, они будут идти в нарушение закона, потому что они не были согласованы», — сказал Песков.

Читайте также Ставки и штабы Навального. Антикоррупционная мобилизация за год до президентских выборов

По его словам, в Кремле «безусловно наблюдают» за готовящимися акциями протеста.

Ранее в пятницу глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что все пять заявок на проведение публичных мероприятий 26 марта в центре города не были согласованы. о словам Черникова, организаторам предложили на выбор две площадки — гайд-парк в Сокольниках и улицу Перерву в Марьино, но от обоих вариантов они отказались.

Ранее в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли сотрудники полиции. Они зачитали предупреждение от прокуратуры о необходимости не нарушать закон в связи с несогласованным митингом.

Навальный подал заявку на проведения митинга против корупции в Москве после того, как основанный им Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о якобы «тайной империи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. В нем говорилось, что у однокурсников Медведева якобы есть поместья и яхты, которыми, предположительно, пользуется премьер-министр.

Александра Копачева