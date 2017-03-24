Режиссер «Театр.doc» Зарема Заудинова рассказала «Новой газете», что театр выселили с очередной площадки.

«На людей, которые любезно предоставили пространство для Трансформатора. Док был совершен комбинированный наезд силами полиции и администрации Электрозавода. Дестабилизировали работу студии «Мазл Тов» проверками документов. Конкретных претензий предъявить не могли, но намекали, что спокойно жить и работать не дадут», — прокомментировал ситуацию комиссар площадки Трансформатор.doc, режиссер «Театр.doc» Всеволод Лисовский.

По словам Заремы Заудиновой, владелец студии отменил вечеринку, запланированную на 24 марта, после обещания правоохранителей «устроить маски-шоу».

«Сегодня должна была состояться вечеринка «Техно.Уроды» — пообещали, устроить на ней «маски-шоу». В этой ситуации арендаторы пространства приняли решение экстренно прекратить сотрудничество с Трансформатором и Театром. Док. Хотим поблагодарить этих людей за возможность плодотворно работать 4 месяца. А мы ищем новое пространство. Будем благодарны за любую информацию», — объяснил Лисовский.

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