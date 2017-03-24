Запрещенная в России террористическая «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне, сообщает SITE.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что нападавшие на служащих Росгвардии, были уроженцами Ростовской, Волгоградской областей и Чечни.

«Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми. Военнослужащие заслонили собой мирное население», — написал Кадыров в своем инстаграм.

В ночь на 24 марта в чеченской станице Наурской восемь человек напалина воинскую часть Росгвардии. В результате столкновения шестеро боевиков были убиты, двоим удалось скрыться. Во время нападения также погибли шестеро военнослужащих Росгвардии.

Александра Копачева