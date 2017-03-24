Руководитель казанского штаба Навального Эльвира Дмитриева в суде. Фото: Борис Бронштейн

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрен иск Эльвиры Дмитриевой, координатора казанского штаба Алексея Навального, к исполкому города, отказавшему гражданским активистам в проведении воскресного митинга против коррупции, за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.

Суд решил «признать незаконным бездействие исполнительного комитета муниципального образования «Город Казань», выразившееся в уклонении от обоснованного предложения организаторам публичного мероприятия об изменении места и времени публичного мероприятия».

Уведомление о намерении провести митинг было подано Эльвирой Дмитриевой 14 марта. В нем указывались три возможных городских площадки, где обычно проводятся публичные акции.

Ответ исполкома исключал всякую возможность диалога: «В связи с ранее запланированными в указанных местах мероприятиями исполнительный комитет Казани информирует, что проведение заявленных вами публичных мероприятий не представляется возможным». Никаких альтернативных предложений, предусмотренных законом, активистам сделано не было. При этом на сайте исполкома не содержалось (и по сей день не содержится) информации, что за мероприятия запланированы и согласованы в указанных местах.

По требованию представителя Дмитриевой Игоря Шолохова в суде было оглашены имена заявителей, опередивших штаб Навального. Точнее — одно-единственное имя. Заявку сразу на все площадки на проведение митинга с неопределенной целью («Привлечение внимания к необходимости консолидации жителей Татарстана») подала Ксения Владимирова.

Ксения Владимирова до недавнего времени руководила региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». Сейчас — депутат Госсовета Татарстана.

— Это уже не первый случай, когда мы приходим в исполком с заявкой, и оказывается, что все площадки заняла Владимирова, — сказала «Новой газете» Эльвира Дмитриева.

Заявки от «Единой России» принимаются безоговорочно, даже такие невразумительные, как эта, нынешняя. Какие жители Татарстана собрались консолидироваться? С кем? На какой основе? Эти вопросы у исполкома не возникают, и заявителю отводятся сразу несколько площадок, хотя хватило бы и одной.

Решение суда, хоть оно и благоприятно для сторонников Алексея Навального, до конца вопросов с предстоящим митингом не решает. В законную силу оно не вступило и может быть обжалованным проигравшей стороной в течение месяца. Пойдет ли до того исполком на попятную и предложит ли заявителям альтернативную площадку, не ясно.

Так или иначе, сторонники Навального считают, что они добились справедливости, и намерены провести мероприятие в воскресенье на одной из заявленных ими площадок — в парке «Крылья Советов».

Казань