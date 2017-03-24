Массовый снос московских «хрущевок» начнется с домов, построенных в 50–60-е годы прошлого века, узнал РБК.

Как сообщил изданию замглавы комиссии Мосгордумы по строительству Олег Сорока, это дома серий I-510 и I-515.

«Это пятиэтажки [I-510 и I-515], построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов, которые не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос», — сказал он.

Эту информацию изданию подтвердили префекты Западного и Северо-Восточного округов Москвы.

По данным РБК, в Москве осталось около тысячи пятиэтажек серии I-510 и около двух тысяч домов серии I-515.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы заверили, что «сносных» серий в новой программе не будет».

«Реновация планируется в поквартальном режиме и целиком будет зависеть от желания жителей. Если москвичи из конкретного квартала не захотят вступить в программу реновации, то переселять их и сносить дома никто не будет независимо от того, какой они серии», — заявили РБК в ведомстве.

Ранее вице-мэр столицы Марат Хуснуллин заявил, что власти Москвы определятся со сносом первых «хрущевок» к осени.

Масштабная программа по сносу хрущевок была анонсирована 21 февраля мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Программа затронет 1,6 млн человек и 25 млн кв. м пятиэтажек — десятую часть всего жилого фонда Москвы.

Москвичи, дома которых попадут в программу реновации пятиэтажек, не будут платить взносы за капремонт.

Юлия Репринцева