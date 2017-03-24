Скотленд-Ярд опубликовал фотографию исполнителя теракта в столице Великобритании Халида Масуда.

52-летний мужчина с темным цветом кожи изображен без волос на голове и с темной бородой.

If you have any information about Khalid Masood please contact us via the Anti-Terrorist hotline which is 0800 789 321 #WestminsterAttack pic.twitter.com/B74sXeKG56 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 24, 2017

Полиция также установила, что за минуту перед тем, как направить свой автомобиль на огромной скорости на людей на Вестминстерском мосту, он пользовался мессенджером WhatsApp, сообщает Sky News.

Сотрудники полиции совместно со следователями выясняют, входил ли он с кем-нибудь в контакт через это приложение на своем мобильном, а также действовал один или у него были сообщники.

По данным Sky News, обыски проходят по двум адресам — в Бирмингеме и на востоке Лондона.

В Бирмингеме полиция, помимо арестов, изъяла для изучения два автомобиля и микроавтобус.

После трагедии, уточняет издание, арестовали 11 человек, одну женщину отпустили под залог.

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