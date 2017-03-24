В пяти городах Украины неизвестные заблокировали отделения Сбербанка — в Днепре (бывший Днепропетровск), Запорожье, Сумах, Виннице и Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Заблокировано пять отделений Сбербанка по стране: винницкого, днепровского, запорожского, киевского и сумского. Их работа приостановлена, В остальных отделениях банка обслуживание клиентов проходит в штатном режиме», — цитирует сообщение ТАСС.

В связи с этим Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы.

РИА Новости сообщает, что акцию проводят украинские радикалы, которые добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине.

Ранее уже сообщалось о том, что националисты блокируют отделения Сбербанка на Украине. Инциденты произошли в Заполярье, Киеве и Тернополе.

Работники Сбербанка обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой принять срочные меры для того, чтобы банк мог возобновить полноценную работу, также сообщает агентство.

Накануне председатель правления банка Герман Греф заявил, что Сбербанк активно ищет пути выхода с украинского рынка.

«Надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобных вариантов», — сказал он.

Он также назвал запрет на перечисление денег из украинской «дочки» Сбербанка в материнскую компанию дискриминационным решением.

Заявление Грефа прозвучало после того, как Нацбанк Украины предложил запретить «дочкам» российских государственных банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа) выводить капитал за пределы страны.

А также после того, как президент страны Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на Украине. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.