Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, посвященного премьер-министру Дмитрию Медведеву. Авторами проекта поручения выступили Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков. Об этом сообщается на сайте партии.

«Поручить комитету Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции запросить в правоохранительных и регистрирующих федеральных органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц, с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных А.Навальным в публикации “Он вам не Димон”, а также рассмотреть вопрос о возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными», — говорится в тексте.

На семинаре-совещании партийного актива в Подмосковье лидер КПРФ Геннадий Зюганов «поразился» тому, что «власть, «Единая Россия», Медведев за две с лишним недели не подготовили никаких ответов» после расследования Навального.

«А ведь фильм Навального посмотрело около 10 млн человек», — отметил политик. При этом он обратил внимание на то, что «с точки зрения социально-психологической человеку, который сидит на 10–12 тыс. рублей, с голым задом» это невозможно объяснить.

Кроме этого, Зюганов заявил, что «речь идет о том, что мы за нормальную власть». «И власть должна отвечать. Если возникли такие “фальшивки”, вы обязаны ответить стране и доказать так это или не так. Если это так, то предъявляйте ему судебный иск, разбирайтесь и так далее», — сказал он.

«Коммерсантъ» также сообщает, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил руководителей силовых структур проверить «возможную коррупционную деятельность» Медведева. Депутатский запрос направлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а копии — директору ФСБ Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке.

Напомним, ранее депутаты КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный рассказали «Новой газете» о начале парламентского расследования в отношении имущества Медведева. Они сообщили, что «это инициатива фракции».

В начале марта ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.