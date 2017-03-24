Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Павел Паршов служил в батальоне «Донбасс» и был уволен из рядов украинской Нацгвардии «за невыполнение условий контракта», заявили в пресс-службе воинского формирования.

«Гражданин Паршов Павел Александрович родился 28 июля 1988 года в городе Севастополе, в последнее время проживал в Днепропетровске. В ряды НГУ (в батальон “Донбасс”) был призван 25 августа 2015 года (…) Солдат Паршов Павел Александрович был уволен из рядов НГУ в 2016 году за невыполнение условий контракта», — говорится в сообщении.

В Нацгвардии Украины добавили, что «по информации относительно нахождения его в розыске проводится служебная проверка».

Напомним, у Паршова нашли удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко.

Вороненков направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, когда в него выстрелили из пистолета ТТ. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. Позднее стрелок скончался в больнице.

Украина объявила в розыск второго участника убийства Вороненкова. Главы МВД УКраины Антон Геращенко заявил, что в связи с этим вся информация по расследованию убийства экс-депутата является секретной.