Новая газета

На Навального попытались напасть возле его штаба в Волгограде

Политика

В Волгограде возле штаба оппозиционера Алексея Навального произошла массовая потасовка между сторонниками политика и жителями города. Самого Навального чуть не сбили с ног. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На нем видно, что часть участников потасовки одеты в казачью форму. 

Сначала Навальный по требованию собравшихся у входа людей вышел из штаба на крыльцо. Когда он попытался вступить в диалог с толпой, люди стали скандировать«Позор!» и «Выгоняйте из города!», раздались свистки. После этого началась давка.

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