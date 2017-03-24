Во время тушения пожара на Казанском пороховом заводе погиб пожарный, начальник караула. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану.

Пожар на заводе возник в пятницу вечером. Источник агентства в экстренных службах сообщил, пожарным удалось остановить распространение пожара, однако на территории завода продолжают раздаваться хлопки, «предварительно, взрываются пороховые изделия».

«Пожар локализован на площади 400 квадратных метров, угрозы распространения нет», — сказал источник.

Интерфакс также сообщает, что пожары на Казанском пороховом заводе происходят регулярно. Только за прошлы год произошло как минимум четыре пожара, в которых погиб один человек и еще пятеро пострадали.