В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в офис американского производителя жевательной резинки Wrigley (входит в концерн Mars). Они искали вкладыши, которые могут натолкнуть подростков на мысль о самоубийстве. Об этом сообщает «Фонтанка».

По дынным издания, обыски прошли 23 марта. Следователей «интересовало все, что имеет отношение к выпуску резинки, поступающей на прилавки под брендом Five». Они искали слоганы со словом «смерть» или призывом забраться на самую высокую точку общественного места и сделать селфи.

По данным «Фонтанки», обыски прошли в рамках проверки, уголовное дело не возбуждено. Результаты выемки изданию неизвестны.

Маркетинговая кампания американского производителя жвачек Wrigley началась в январе 2017 года. Потребителям предлагалось сыграть в игру «Правда или действие». Она предусматривала более 900 разных заданий и вопросов. В частности, предлагалось забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи или подумать о том, что необходимо сделать перед смертью. Отчет о выполнении нужно было опубликовать в соцсети под хештегом #5правдаилидействие.

Задания этой игры напугали родителей школьников из Казани, которые расценили призывы забраться «на самую высокую точку в общественном месте» как «подталкивающие к суициду». В итоге рекламная акция обернулась изъятием акционного товара. Так, прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что правоохранительные органы региона совместно с волонтерами изымают из продажи жевательные резинки. В различных регионах России — на Сахалине, в Краснодарском крае, Оренбурге, Астрахани — начались проверки магазинов на наличие жевательных резинок Five.

После появления жалоб на промоакцию «Правда или действие» компания Wrigley приняла решение изъять из продажи жевательную резинку Five. Также была прекращена кампания по продвижению товара «Правда или действие». В настоящее время страницы и сайты торговой марки Five заблокированы.

В Роспотребнадзоре раскритиковали промоакцию жевательной резинки. Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выразила озабоченность появлением на упаковках жевательной резинки «деструктивной» информации для несовершеннолетних.

В при этом в самой компании Wrigley заявили, что намерением производителей «никогда не было и не будет создание рекламных кампаний, поощряющих небезопасное поведение».

«Цель этой всемирно известной игры - получать позитивные эмоции и впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы», — заявила РИА Новости руководитель по корпоративным связям Wrigley в России Надежда Лобачева.

Wrigley — американская компания, производитель жевательной резинки, а также кондитерских изделий. Штаб-квартира находится в Чикаго. С 2008 года Wrigley поглощена корпорацией Mars. Wrigley принадлежат такие бренды, как Orbit, Wrigley’sSpearmint, Doublemint и Juicy Frui.