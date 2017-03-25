Новая газета

В Белоруссии задержали оппозиционера Владимира Некляева

Политика

В Бресте задержан один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев. Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил глава агентства БелаПАН Алесь Липай.

«Милиция сняла господина Некляева в Бресте с поезда, которым он возвращался на родину из Варшавы, где принимал участие в дискуссии по положению в Беларуси», — написал он.

Накануне суд в Минске должен был рассмотреть административное дело в отношении Некляева, которого обвиняют в участии в несанкционированном «Марше тунеядцев» 17 февраля.

В субботу, 25 марта, Некляев должен был в числе прочих оппозиционеров возглавить шествие «День воли», приуроченному к годовщине создания Белорусской Народной Республики.

Белорусский поэт Владимир Некляев был одним из инициаторов создания движения «Говори правду!», от которого впоследствии выдвигался на президентский пост.

Вера Юрченко

Теги:
оппозиция, белоруссия

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