Мария Максакова, бывший депутат Госдумы и оперная певица, впервые прокомментировала убийство своего мужа Дениса Вороненкова. Монолог супруги убитого экс-депутата опубликовало издание «Медуза».

Максакова заявила, что «ради своей любви к Денису» не собирается выстраивать никаких версий убийства мужа.

«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой», — приводит издание слова супруги Вороненкова.

При этом, она отметила, что если бы ее мужа охраняли также как ее после его убийства, то с ним ничего бы не случилось.

«Сейчас, конечно, меня охраняют, это вообще туши свет. Возят на бронированной машине», —сказала Максакова.

Она также осудила слова своей матери об убитом Вороненкове, отметив, что не знает, при каких обстоятельствах они могли быть сказаны.

«Что там ляпнула мама, я не знаю. Я с ней не разговариваю уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду», -— добавила экс-депутат.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили днем 23 марта в Киеве рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко.

Вороненков направлялся на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, когда в него выстрелили из пистолета ТТ. В результате перестрелки ранения получили нападавший и охранник депутата. Убийца скончался в больнице.

Позднее стало известно, что убийцей Вороненкова оказался гражданин Украины Павел Паршев, при нем было найдено удостоверение бойца Нацгвардии Украины. В Киеве выдвинули версию, что Паршев был завербован российскими спецслужбами и проходил обучение в российской школе диверсантов. В Кремле подобные утверждения назвали «абсурдом».

Украина объявила в розыск второго участника убийства Вороненкова. Главы МВД УКраины Антон Геращенко заявил, что в связи с этим вся информация по расследованию убийства экс-депутата является секретной.

Андрей Дубровский