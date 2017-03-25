На Камчатке впервые за сотни лет вулкан Камбальный начал выбрасывать пепел на высоту 5-6 км над уровнем моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину.

«Извержение Камбального началось в субботу утром по местному времени. Пепловый шлейф на высоте 5-6 км протянулся уже на 160 км на юг — юго-запад от вулкана в Тихий океан», – сказала она.

Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

«Извержения этого вулкана никто не ожидал. Камбальный хоть и значится в списке действующих вулканов Камчатки, но на памяти современников он не извергался. Точной информации о его последнем извержении нет, но, возможно, оно произошло лет 250 назад», — добавила Гирина.

Ранее на Камчатке был объявлен красный уровень опасности для авиации из-за извержения вулкана Безымянный.

Вера Юрченко