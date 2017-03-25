Российская частная военная компании (ЧВК) «РСБ-Групп» занимались разминированием завода в Бенгази по просьбе его владельца, фирмы Libyan Cement Company (LCC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу ЧВК Олега Криницына и медиасоветника из окружения командующего национальной армией Ливии.

По словам Криницына, саперы из России запросили за работу меньшую сумму, чем другие претенденты. Как утверждает источник издания, сумма контракта с «РСБ-Групп» составила от $7,5 до $11,2 млн.

Сама LCC не разглашает названия компании, работавшей над разминированием завода. В ее сообщении говорится только о том, что 22 августа 2016 года «группа европейских специалистов, специализирующихся на обезвреживании боеприпасов всех видов», посетила цементный завод в Бенгази и разработала план работы по разминированию территории завода».

В марте Reuters сообщило, что российские контрактники с конца 2016 года до февраля занимались разминированием промышленного объекта рядом с ливийским городом Бенгази. Криницын тогда не говорил, кто нанял его компанию, уточнив, что не сотрудничает с Минобороны, но «консультируется» с российским МИД. Россияне работали на территории, находящейся под контролем Хафтара, полномочия которого ООН не признает.

В разговоре с агентством военные и правительственные чиновники Ливии сказали, что не знали о присутствии российских контрактников на территории страны.

Ранее о работе «РСБ-Групп» в Ливии сообщило Reuters, назвав сотрудников ЧВК наемниками. В самой компании отмечали, что их сотрудники не участвуют в боевых действиях.

Вера Юрченко