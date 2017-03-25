Октябрьский районный суд Саранска арестовал на 10 дней организатора митинга против коррупции в правительстве «Он вам не Димон» Кирилла Матявина, об этом «Новой газете» сообщили соорганизаторы мероприятия.

Активист получил 10 суток ареста за побои (статья 6.1.1 КоАп), которые он якобы нанес девушке из пропутинской организации 23 марта 2017 года.

«Кириллу позвонили из администрации и попросили приехать в мэрию, недалеко от остановки к не подошла девушка, спросила, где находится аптека, Кирилл не успел еще ответить, как она закричала, отпихнулась от него и села. К ним тут же подбежал крепкий смуглый парень, схватил Кирилла и минут через пять на место уже прибыли сотрудники полиции, которых обычно приходится ждать больше часа», — рассказал один из соорганизаторов митинга в Саранске.

Человеком, удержавшим Матявина, оказался местный активист движения НОД Михаил Таландий.

«Для знающих ситуацию, это однозначно провокация с целью не допустить проведения митинга 26 марта 2017 года на площади Тысячелетия в городе Саранске с 14 до 17 часов, так как Кирилл является организатором митинга», — написал на своей странице ВКонтакте соорганизатор акции Сергей Марьин.

По словам сторонников Навального в Саранске, заседание суда по делу Кирилла Матявина длилось весь день и закончилось только в 23:45. Активиста вывели через черный ход, но он успел позвонить соратникам и сообщить решение суда.

Несмотря на то, что митинг «Он вам не Димон» в Саранске согласовать так и не удалось, участники мероприятия все равно намерены выйти на улицу 26 марта и «прогуляться».

По словам организаторов мероприятия, Кирилл Матявин заранее подавал уведомление на проведение акции, указав в документе сразу пять возможных мест, но все они оказались заняты.

«На одном месте тусуется "Молодая гвардия", мы звонили руководителю, он сказал, что они будут с 9 утра до 9 вечера проводить акцию "Молодежная политика", на другом месте расположится молодежно-патриотическое движение "Поиск", но самое удивительное, на одной из площадок появится детский аттракцион "Веселый паравозик", который, как написано в ответе мэрии, представляет опасность жизни и здоровью пикетирующих», — рассказали «Новой газете».

Заявки на проведение митинга против коррупции в правительстве «Он вам не Димон» сторонники Навального подали почти в 100 городах России. При этом «Новая газета» на вечер 24 марта насчитала только 15 городов, в которых воскресные акции получили официальное согласование властей. Самый массовый митинг должен пройти в Москве. Столичные власти Москвы предупредили о незаконности акции.

Напомним, Алексей Навальный призвал россиян выйти на улицы после выхода фильма Фонда борьбы с коррупции (ФБК), посвященному расследованию имущества премьер-министра России Дмитрия Медведева.